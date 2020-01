Wekdienst 16/1: AlFitrah-moskee voor de rechter en nieuwe staking Frankrijk

En dan nog even dit:

De albinozeehond Snow White, die in oktober ziek op Texel werd gevonden, is uitgezet in zee. "Snow White is in heel goede conditie en is op goed gewicht. Dat komt echt in orde", zegt zijn verzorger.

Wel zijn ze bij Natuurcentrum Ecomare nieuwsgierig hoe Snow White zich gaat gedragen ten opzichte van andere zeehonden en waar hij naartoe zal gaan. Dankzij een zendertje op zijn rug kan hij worden gevolgd.