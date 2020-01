Cocaïne in vliegtuig onderschept, drie Nederlanders vast in Argentinië

Argentijnse media schrijven dat er zeven verdachten zijn gearresteerd bij een Nederlands vliegtuig op het internationale vliegveld van Buenos Aires. In het toestel was cocaïne verborgen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er drie Nederlanders zijn gearresteerd, maar kan niet zeggen of zij iets te maken hebben met het vliegtuig of de cocaïnevondst.

Het vliegtuig is een cargovlucht van Martinair Holland, dat onder Air France-KLM valt. In het ruim werd gisteren 86 kilo cocaïne gevonden door de Argentijnse douane, vlak voordat het toestel zou vertrekken via Ecuador naar Amsterdam.