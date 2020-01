Zeldzame albinozeehond hersteld en bij Texel uitgezet in zee

De albinozeehond Snow White, die in oktober ziek en verzwakt in Texel werd gevonden, is vandaag uitgezet in zee. Hij is voorzien van een kleine zender, zodat hij gevolgd kan worden.

De zeehond was sterk vermagerd en had een longworminfectie toen hij door Natuurcentrum Ecomare werd opgevangen. Maar nu is hij gezond verklaard en is hij voldoende aangesterkt.

"Zeehonden hebben altijd zin om weer de natuur in te gaan. Het was onstuimig afgelopen nacht maar de zee is nu best kalm", vertelt verzorger Mariette Smit aan NH Nieuws. "Snow White is in heel goede conditie en is op goed gewicht. Dat komt echt in orde."

Op het noordelijkste puntje van Texel koos Snow White voor het ruime sop: