Maagdeneilanden willen privé-eilanden Epstein in beslag nemen

De Amerikaanse Maagdeneilanden willen twee privé-eilanden die behoren tot het landgoed van Jeffrey Epstein in beslag nemen. De steenrijke Amerikaan, die zelfmoord pleegde terwijl hij in voorarrest zat, zou er jarenlang jonge vrouwen hebben misbruikt en tegen hun wil hebben vastgehouden.

Epstein zou in de loop der jaren honderden meisjes en jonge vrouwen naar zijn privé-eilanden in het Caribisch gebied hebben gebracht. Sommigen zouden 11 of 12 jaar oud zijn. Een meisje van 15 zou tevergeefs hebben proberen te ontsnappen door weg te zwemmen nadat ze was misbruikt, maar Epstein liet haar oppakken en nam haar paspoort in.

De Maagdeneilanden willen dat Epsteins privé-eilanden ter waarde van ruim 75 miljoen euro verbeurd worden verklaard. De in beslag genomen bezittingen kunnen volgens de aanklager van de eilandengroep gebruikt worden om Epsteins slachtoffers te compenseren.