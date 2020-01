Invallen in Enschede vanwege drugshandel: vier aanhoudingen

Bij een politieactie tegen de handel in verdovende middelen in Enschede zijn vier mannen aangehouden. Op zeker acht locaties zijn gisteren invallen gedaan.

De verdachten komen uit Enschede en Rijssen en zijn tussen de 22 en 33 jaar oud. Ze werden gisteren gearresteerd bij de invallen. Daarnaast heeft de politie beslag gelegd op tientallen kilo's verdovende middelen, ruim elfduizend euro aan contant geld en vier auto's. Ook werd er beslag gelegd op een woning, schrijft RTV Oost.

De politie in Twente was al lange tijd bezig met een grootschalig onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

Drugshandel in winkel

"Het onderzoek toonde aan dat er een winkel uitsprong waar de verdachten grote hoeveelheden verdovende middelen verkochten aan voornamelijk Duitse bezoekers", aldus de politie. Daarop besloot de politie om op diverse locaties binnen te vallen. Bij de acties waren ongeveer honderd agenten van diverse politieteams betrokken.

De politie onderzoekt de zaak verder en sluit meer aanhoudingen niet uit.