Spotify komt met playlists voor honden en katten (en hamsters en iguana's)

Muziekstreamingdienst Spotify heeft een nieuwe doelgroep op het oog: huisdieren. Het Zweedse bedrijf biedt vanaf vandaag speciale playlists en een podcast aan waarnaar honden en katten kunnen luisteren als hun baasjes de deur uit zijn.

Het idee is niet nieuw. Al in 1909 kwam platenlabel His Masters Voice met het logo van een hond die schijnbaar de stem van zijn baasje uit de grammofoon hoort komen. Spotify geeft er nu een eigentijdse draai aan, nadat uit een enquête was gebleken dat 74 procent van de Britse hondenbezitters wel eens muziek afspeelt voor hun huisdier.

Waar kunnen de dieren naar luisteren? De Pet Playlists - niet alleen voor honden en katten, maar ook voor hamsters, vogels en iguana's - werken met algoritmes. Nadat je hebt aangegeven of je dier energiek is, of juist relaxed, verlegen of sociaal, nieuwsgierig of juist niet, wordt er een playlist gegenereerd (mede gebaseerd op de muzieksmaak van het baasje).

De speciale hondenpodcast (My Dog's Favourite Podcast) gaat nog verder. Die bevat naast rustgevende muziek ook liefdevolle boodschappen en complimentjes voor de hond, ingesproken door acteurs. Dat alles moet leiden tot minder stress bij de dieren. Sommige honden kampen met verlatingsangst als ze alleen worden gelaten.