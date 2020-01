Nog steeds geen oplossing voor lawaaiige AWACS in Limburg

Er is voorlopig geen oplossing voor de geluidshinder die militaire AWACS-vliegtuigen veroorzaken in de Limburgse gemeenten Beekdalen en Brunssum. Staatssecretaris van Defensie Visser was vandaag op bezoek in Schinveld, een dorp dat bij Beekdaelen hoort, maar ze had geen geld bij zich om woningen te isoleren of andere maatregelen te nemen.

"Tweehonderd miljoen heb ik niet in mijn zakken zitten. Ik zou willen dat ik dagelijks tweehonderd miljoen had", aldus de staatssecretaris bij 1Limburg.

AWACS staat voor Airborne Warning And Control System - een verkenningsvliegtuig dat bol staat van de radarapparatuur. De AWACS die in Limburg overlast veroorzaken, komen van een NAVO-basis in Geilenkirchen, net over de grens in Duitsland,

Het protest tegen de vliegtuigen is niet van vandaag of gisteren. In 2006 werd ondanks fel protest van omwonenden en de actiegroep Groen Front zes hectare bos gekapt aan de Nederlandse kant van de grens. Defensie wilde van de bomen af omdat de vliegtuigen erdoor gehinderd zouden worden bij de start en landing.

In 2008 bleek uit belevingsonderzoek van het RIVM dat 41.000 inwoners in de Nederlandse regio rond de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen ernstige geluidshinder ondervonden van de vliegtuigen. Bovendien waren veel mensen bezorgd over gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Lawaaidemonstratie

De gegevens uit dat onderzoek zijn nog steeds actueel. Enkele tientallen bewoners wachtten staatssecretaris Visser op met een 'lawaaidemonstratie' en riepen om sluiting van de basis. De twee betrokken gemeentes eisen 200 miljoen euro voor een leefbaarheidsfonds, onder meer om woningen te isoleren.

Maar de staatssecretaris deed geen enkele toezegging, behalve dat ze binnen het kabinet overleg zal voeren. Mogelijk kan bij de "verduurzaming van de woningvoorraad ook de leefbaarheid worden meegenomen", zei ze.

Herhaling van zetten

Ook sluiting van de basis of de invoering van minder luidruchtige motoren lijkt Visser onmogelijk. Wethouder Jeanette Quadvlieg van de gemeente Beekdaelen reageerde teleurgesteld. "Het is inmiddels een rituele dans aan het worden. De staatssecretaris zegt wel over het leefbaarheidsfonds te willen praten, maar komt niet met iets concreets. Ze zegt in gesprek te willen blijven, maar het is opnieuw een herhaling van zetten."