VS en China zetten handtekening onder handelakkoord

President Trump en de Chinese vice-premier Liu He hebben een eerste handelsakkoord ondertekend. In het Witte Huis zetten ze in het bijzijn van meer dan 200 gasten uit het bedrijfsleven, politiek en diplomatie hun handtekening onder Fase 1, een 86 pagina's dik document met handelsafspraken.

Het is een eerste stapje richting beëindiging van de al bijna twee jaar durende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

In het handelsakkoord zegt China toe de komende twee jaar voor 200 miljard dollar uit de VS aan te kopen. Daarbij gaat het om landbouwproducten, energie, machines, auto's en vliegtuigen. Daarmee verkleint China de handelskloof. China verkoopt jaarlijks voor ruim 500 miljard dollar aan de VS, de VS verkoopt slechts voor ruim 100 miljard aan China.

Met dit eerste akkoord zijn de voorgenomen tariefsverhogingen voor Chinese smartphones, speelgoed en laptops van de baan. De importheffingen van 7,5 procent op onder meer flatscreens, draadloze koptelefoons en schoenen ter waarde van 120 miljard dollar worden gehalveerd. De importheffing van 25 procent op een breed pakket Chinese goederen ter waarde van 250 miljard dollar blijft. De VS wil daarmee druk houden op China.

Smullen

President Trump tamboereerde eind december al op de ondertekening van Fase 1 en beschouwt het als een belangrijk wapenfeit van zijn handelspolitiek, "a big beautiful monster". Op een verkiezingsbijeenkomst vorige week in Toledo in Ohio zei Trump: "Onze boeren zullen er van smullen. Ik zeg: koop grotere tractors, koop grotere tractors."

Naast opluchting is er ook veel scepsis. Het is nog maar het schuchter begin, de beide kemphanen houden de handelswapens nog in de aanslag en het heeft vooralsnog meer weg van een gewapende vrede. Volgens Rabobank-econoom Hugo Erken is het ook de vraag of China zich aan de gemaakte afspraken zal houden. "We zijn een stuk pessimistischer dan de financiële markten, zullen we maar zeggen."

Ook beursanalist en strateeg Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam is niet onder de indruk: "Zelfs tekenen hoeft niks te betekenen"