Afdelingshoofd gevangenis Zaanstad bedreigd, politie start onderzoek

Een afdelingsmanager van het Justitieel Complex Zaanstad heeft aangifte gedaan van bedreiging, meldt de politie-eenheid Noord-Holland na berichtgeving van De Telegraaf. De recherche is een onderzoek begonnen.

Het zou bedreigingen tegen meerdere gevangenismedewerkers betreffen, die zijn samengevoegd in één aangifte. Volgens De Telegraaf gaat het om verschillende afdelingshoofden, maar dat kan de politie niet bevestigen.

De krant schrijft dat de bedreigingen mogelijk te maken hebben met een affaire tussen een bewaakster en een gedetineerde. Ook daar wil de politie niets over kwijt.

De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt de zaak ook. "Maar we doen daar verder geen uitspraken over, in verband met lopend politie-onderzoek", zegt een woordvoerder.

Eind vorig jaar kwam de gevangenis in Zaanstad ook al in het nieuws. De inrichting beëindigde toen de stage van een 19-jarige vrouw omdat ze een affaire had met een gedetineerde, meldde de Telegraaf toen op basis van twee bronnen.