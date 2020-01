Minister Oostenrijk krijgt politiebeveiliging na stroom aan online haatberichten

Scheldkanonnades, haatberichten en zelfs doodsbedreigingen. Alma Zadic is net iets meer dan een week minister van Justitie van Oostenrijk, maar wordt nu al beveiligd door de elite Cobra-eenheid van de Oostenrijkse politie wegens online bedreigingen.

Sinds wanneer Zadic wordt beveiligd, wil de Oostenrijkse regering niet zeggen. "Maar het is niet gemakkelijk om ermee om te gaan", zei ze in een radio-interview over de naar verluidt drie agenten die haar 24 uur per dag bewaken. "Ik blijf sterk."

Eerste minister met migratieachtergrond

De 35-jarige Zadic, die lid is van de Groenen, werd vorige week beëdigd als de eerste bewindspersoon in Oostenrijk met een migratieachtergrond. Sindsdien wordt ze op internet belaagd uit rechts-extremistische hoek.

Correspondent Peter Münch van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung schrijft in een artikel dat Zadic Oostenrijk een spiegel voorhoudt. Veel kritiek op haar komt van de rechts-populistische FPÖ, die tussen 2017 en 2019 nog in de regering zat.

"Ze wordt opnieuw geconfronteerd met een realiteit waarvan ze dacht dat ze eraan was ontsnapt", schrijft Münch, doelend op de levenswandel van Zadic.

Ze vluchtte als kind met haar ouders uit Bosnië naar Oostenrijk en maakte carrière als mensenrechtenadvocaat. Ze studeerde onder meer in Milaan en New York, liep stage bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en werkte als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor.

Steun van bondskanselier

In 2017 kwam Zadic in het Oostenrijkse parlement. Sindsdien wordt ze met name vanuit de rechts-populistische en conservatieve hoek vijandig bejegend. Zo riep een lid van de conservatie ÖVP tijdens een toespraak van Zadic over veiligheid eens naar haar dat ze niet moest denken dat ze in Bosnië was.

Bondskanselier Kurz sprak vorige week via Twitter al zijn steun uit aan het adres van zijn minister. Hij noemde online haat en discriminatie "een walgelijk fenomeen van onze tijd".