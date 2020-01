Rusland ontkent opnieuw betrokkenheid bij MH17

Rusland heeft gereageerd op de klachtenprocedure die nabestaanden van vlucht MH17 bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg hebben aangespannen. Het land heeft laten weten dat de nabestaanden bij Rusland aan het verkeerde adres zijn, omdat het naar eigen zeggen geen effectieve controle had over Oost-Oekraïne, het gebied waar de MH17 in juli 2014 is neergeschoten. Om dezelfde reden kan ook niet van Rusland verlangd worden onderzoek te doen naar de ramp.

De klacht tegen Rusland is in 2018 namens enkele honderden nabestaanden uit veertien landen ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De klagers willen dat Rusland door het Hof veroordeeld wordt voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig en het frustreren van het onderzoek naar de ramp.

Zoals steeds wijst Rusland ook nu alle verantwoordelijkheid voor de ramp af. Toch gaat het land in een document van negentig pagina's uitvoerig in op de zaak zelf. Volgens Rusland is de verdenking gebaseerd op vervalst bewijs en slecht onderzoek.

Videobeelden

Zo beweert Rusland dat verschillende video's waarop de Buk-installatie te zien is, vervalst zijn. Het zou gaan om beelden waarop de Buk-raket gefilmd is als hij onderweg is naar de lanceerplek en als hij een dag later wordt teruggebracht naar Rusland. Ook de door het Joint Investigation Team vrijgegeven telefoongesprekken tussen verschillende Russische militairen en separatisten zouden zijn vervalst.

Daarnaast herhaalt Rusland een eerder gebruikte lezing dat MH17 niet door Rusland kan zijn neergehaald omdat het Russische leger een ander type Buk-raketten zou gebruiken.

Ten slotte wordt gesteld dat Rusland vaker slachtoffer is van een internationale lastercampagne door NGO's. In dat verband beschuldigt Rusland onderzoekscollectief Bellingcat van het verspreiden van nepnieuws.

Iran

Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, zegt dat de Russische reactie hem niet verbaast, maar wel weer teleurstelt. "Kijk eens naar de vliegramp in Iran. Daar is tenminste toegegeven dat het vliegtuig is neergeschoten door afweergeschut. Voor nabestaanden is het heel belangrijk dat schuld wordt erkend".

De advocaten van de nabestaanden hebben tot eind maart om hun reactie te formuleren op het Russische document. Vervolgens moet het Europees Hof een beslissing nemen over de voortgang van de zaak.

De procedure in Straatsburg staat los van de strafrechtszaak die in maart begint in de rechtbank op Schiphol. Die richt zich concreet op de vervolging van de daders. Vooralsnog zijn drie Russen en een Oekraïner aangemerkt als verdachten. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zij bij die zaak aanwezig zullen zijn.