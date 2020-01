Deskundige in zaak dode baby's: kinderen waarschijnlijk dood geboren

De moeder van twee baby's die ruim vijf jaar geleden dood werden aangetroffen in haar huis in Amersfoort, heeft mogelijk niets strafbaars gedaan.

De kans dat de kinderen al dood waren voordat ze ter wereld kwamen, is zeer aannemelijk, zo verklaarde een deskundige vandaag voor het gerechtshof in Den Bosch.

Het is de derde keer dat de moeder (40) van de twee kinderen terechtstaat, meldt RTV Utrecht. Eerder werd ze door de rechtbank in Utrecht en het hof in Arnhem vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. Maar de Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof in Den Bosch. De raad vindt dat duidelijk moet worden of het handelen van de vrouw de dood van de baby's tot gevolg had.

In plastic gewikkeld

De moeder meldde zich in 2014 zelf bij de politie. In haar huis trof de politie de overleden kinderen aan. De lijkjes waren in plastic gewikkeld en zaten in een beautycase en een koektrommel. De baby's zouden in 2002 en in 2004 geboren zijn. Destijds rookte de moeder veel. Ook gebruikte ze cocaïne.

Zelf verklaarde de vrouw dat haar eerste baby na de geboorte niet bewoog en koud aanvoelde. De deskundige gynaecoloog zei vandaag dat de kans dat de baby levenloos ter wereld kwam, minimaal twee keer zo groot is als dat het kind levend zou zijn geboren. Ook bij de tweede bevalling denkt de deskundige dat de baby levenloos ter wereld kwam. "Mijn antwoord is precies hetzelfde als bij de andere baby: ook hier acht ik de kans aannemelijk dat het kind doodgeboren is."

Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.