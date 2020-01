'Verdachte moord Wiersum betaalde na moord schulden af en wilde vluchten'

Giërmo B., die samen met anderen verdacht wordt van de moord op advocaat Derk Wiersum, betaalde kort na de moord zijn schulden af. Ook vond de politie een schoenendoos vol geld op zijn slaapkamer en rekende hij contant een auto af. Dat zei de officier van justitie in de eerste zitting in de zaak.

Volgens het OM stond B. tijdens zijn arrestatie eind september op het punt om naar Suriname te vluchten. Hij werd opgepakt toen hij in de rij stond op Schiphol.

Het is nog niet duidelijk welke rol de 36-jarige B. precies had. Eerder werd gemeld dat voor justitie vaststond dat hij de schutter was, maar volgens het OM was dat gebaseerd op onjuiste informatie. De officier zei vandaag enkel dat B. ervan wordt verdacht "met voorbedachten rade" Wiersum van het leven te hebben beroofd.

De Opel Combo die volgens het OM is gebruikt bij de moord, was in bezit van B., zo werd ontdekt na het observeren van de auto. Op de wagen zijn bloedsporen van Wiersum aangetroffen.

'Beïnvloedbaar, met beperkt IQ'

B. is vandaag zelf ook aanwezig in de rechtszaal in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam, waar nog meer veiligheidsmaatregelen zijn getroffen dan gebruikelijk.

Volgens verschillende media werd hij eerder al eens tot zeven jaar cel veroordeeld voor het plegen van overvallen. Het gerechtshof omschreef hem destijds als een "beïnvloedbare man met een beperkt IQ".

Na Giërmo B. werden in november ook nog anderen gearresteerd in de zaak-Wiersum. Twee mannen zouden een gestolen auto hebben geregeld. Zij zijn voorlopig vrijgelaten. De laatste verdachte die werd gearresteerd, bleek een neef van Ridouan Taghi. Wat zijn rol zou zijn geweest, is onduidelijk. Hij moet later voor de rechter komen.

Pro-formazitting

De zitting van vandaag is een pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat voornamelijk over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachten en de planning.

Wiersum werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces over een reeks liquidaties. Het OM sluit niet uit dat Wiersum eerder geliquideerd had moeten worden. Volgens de officieren ging er mogelijk een streep door een eerdere poging, omdat de verdachten verrast werden toen de advocaat op de fiets naar zijn werk ging.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces. Er wordt vermoed dat hij ook opdracht heeft gegeven voor de moord op Wiersum, hoewel het OM hiervoor nog niet heeft aangeklaagd. Taghi werd vorige maand in Dubai opgepakt en zit sinds 19 december in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught.