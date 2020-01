Britse ambassadeur verlaat Iran na arrestatie

De Britse ambassadeur in Iran heeft volgens staatsmedia het land verlaten, nadat hij kort was vastgezet en tot persona non grata was verklaard.

Ambassadeur Robert Macaire was zaterdag aanwezig bij een wake voor de slachtoffers van het neergehaalde Oekraïense vliegtuig. De bijeenkomst veranderde in een protest tegen de regering en de ambassadeur vertrok toen, maar werd kort daarna opgepakt. Ook staken antiwesterse demonstranten een poster van hem in brand.

Volgens het staatspersbureau was Macaire aanwezig bij een illegaal protest en is zijn vertrek verlopen volgens alle protocollen. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

Medeschuldig?

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt ondertussen dat de Verenigde Staten medeschuldig zijn aan de vliegramp met de Boeing, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. "Waarom is het gebeurd? Omdat er een crisis was. Mensen maken fouten - onvergeeflijke fouten - maar het gebeurde in tijden van crisis", zei hij tijdens een conferentie in India.

Het neerhalen van de passagiersvlucht kwam na de liquidatie van generaal Soleimani en een vergeldingsactie van Iran op Amerikaanse militairen op Iraakse bases. Daarop werd het toestel door Iraanse raketten neergehaald; volgens het land was dat een gehaaste beslissing en een menselijke fout. De Iraanse minister beschuldigde de VS ervan chaos te creëren in de regio op basis van onwetendheid en arrogantie.

Akkoord

De spanningen tussen het Westen en Iran lijken verder op te lopen. Zo verwierp de Iraanse president Rohani vandaag ook een voorstel voor een nieuw atoomakkoord, dat uit de koker kwam van de Britse premier Johnson. Die stelde gisteren voor om het atoomakkoord te vervangen door een "Trump-akkoord".

Rohani noemde het een "vreemd voorstel" en haalde uit naar president Trump, die volgens hem steeds beloftes breekt. Het akkoord zou in de plaats komen van het in 2018 door Trump opgezegde atoomakkoord en moet ertoe leiden dat Iran geen kernwapens produceert. Sinds het opzeggen heeft Trump de sancties tegen Iran flink opgevoerd. Rohani stelde voor dat Washington zich weer schaart achter het oude akkoord.