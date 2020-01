Verdacht pakketje gevonden bij Joods restaurant Amsterdam, omgeving ontruimd

Het restaurant was eerder al doelwit van vernielingen. Een Palestijnse vluchteling uit Syrië sloeg een ruit van het restaurant in op 7 december 2017, vlak nadat de Amerikaanse president Trump had bekendgemaakt dat hij de ambassade van de VS in Israël naar Jeruzalem zou verplaatsen. De vluchteling zwaaide daarbij met een Palestijnse vlag. De man werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf, een schadevergoeding van 500 euro en een locatieverbod van twee jaar.

In januari 2018 werden er etensresten op de ramen gesmeerd. Een paar maanden later, in maart, werd de gevel van het restaurant opnieuw vernield. Volgens de politie werd er vermoedelijk een steen tegen de ruit gegooid.