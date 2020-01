Nederlandse muziek blijft groeien als exportproduct: 216 miljoen in 2018

Maar ook rock blijft onverminderd succesvol in andere landen. Symfonische-metalband Within Temptation trekt al jaren volle zalen in het buitenland. Volgens zangers Sharon den Adel zitten hun fans over de hele wereld verspreid. "In Duitsland zijn we groot, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en in Japan."

De band heeft vanaf het begin af aan al de focus op het buitenland gehad. "We weten dat we muziek maken voor een bepaalde niche, die niet altijd even radiovriendelijk is. We wilden geen concessies doen in onze creativiteit dus we vonden dat we een zo groot mogelijk publiek moesten aanboren. Dat kan alleen in het buitenland."