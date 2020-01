Vulkaan blijft onrustig, 'maar bij Filipino's heerst gevoel van schijnveiligheid'

Het gevaar is nu dat de vulkaan voor hen minder actief lijkt, zegt Kas. "Dat kan de inwoners een vals gevoel van veiligheid geven. Dan denken ze: we gaan maar weer naar huis. Ze willen hun spullen onder de as vandaan graven, al zeggen autoriteiten dat ze dat niet moeten doen."

Niemand weet of en wanneer Taal tot een grote uitbarsting zal komen. Het vulkanisch instituut heeft een gevarenzone van 14 kilometer rond de vulkaan aangewezen. "Daar wonen zo'n half miljoen mensen", zegt Kas. "Die worden niet geëvacueerd, zoals het eilandje waar in het meer de vulkaan op ligt. Hen wordt gevraagd alert te zijn, want niemand weet hoe dit gaat verlopen en hoe lang dit zal duren."

Honderden aardbevingen

De alarmfase staat sinds zondag op niveau 4, het op een na hoogste niveau. Dat betekent dat een uitbarsting nog altijd binnen een paar uur of dagen plaats kan vinden. Sinds de vulkaan actief geworden is zijn er honderden kleine aardbevingen geregistreerd. Wat er gebeurt als inwoners voorlopig niet terug naar hun huizen kunnen, is onduidelijk. "Daar zijn ze nog niet op voorbereid. Dat begin van die uitbarsting kwam voor eigenlijk iedereen als verrassing."

De uitbarsting van de vulkaan leidde tot spectaculaire beelden, want in de rookwolken ontstond vulkanische bliksem. NOS-weerman Marco Verhoef legt uit hoe die ontstaat: