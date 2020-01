Jonge Europarlementariërs willen levendiger debat en gaan rebelleren

De saaie debatten in het Europees Parlement moeten verdwijnen, vindt een groep jonge Europarlementariërs. Zij gaan vandaag rebelleren en proberen een debat over de toekomst van Europa levendiger te maken met interrupties, waarin echt gereageerd wordt op elkaar.

Volgens Lara Wolters (PvdA, 33), die betrokken is bij het initiatief, is het de hoogste tijd dat het Europees Parlement een echte arena wordt. "Een plek waar politici de degens kruisen, in plaats van een plek waar voorgeproduceerde teksten worden opgedreund."

In 1 minuut proberen politici hun standpunt netjes voor te lezen. De klok aan de wand tikt genadeloos af, terwijl ze vooral oog hebben voor de camera die hun speech registreert. "Die zetten ze vervolgens op Facebook om te laten zien dat ze een standpunt hebben, maar dat is geen debat", zegt Wolters.

Blauwe kaart

Ze wil graag leven in de brouwerij. Zo is er geen interruptiemicrofoon in het Europees Parlement. Interrupties kunnen wel, maar pas nadat iemand een blauwe kaart heeft getrokken en die omhoog houdt zodat de voorzitter het kan zien. Maar degene aan wie de vraag wordt gesteld kan de blauwe kaart weigeren, zodat er geen debat komt. "Vaak zijn die vragen ook nog eens geen vragen, maar een poging om extra spreektijd voor zichzelf te krijgen", zegt Wolters.

De groep jonge politici wil vandaag een beetje "gaan zooien" in het parlement, zoals ze het zelf noemen. Of de voorzitter dat toestaat, is nog maar de vraag, want de spelregels in het parlement zijn duidelijk. Iedereen houdt zich aan de spreektijd en valt de ander niet in de rede.

"Het debat vandaag gaat over de toekomst van de Europese Unie. Dan kan je het hebben over hoe we voortaan parlementsleden kiezen en of je ook op Bulgaren, Zweden of Ieren mag stemmen. Je kan het hebben over wie de commissie mag voorzitten, maar je kan ook kijken of je iets aan de levendigheid van het debat kan doen, en dat willen wij."

De groep heeft een brief geschreven aan de voorzitter van het Europees Parlement met het verzoek om in ieder geval een aantal experimenten toe te staan. Het debat begint om 10.00 uur.