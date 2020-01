Wekdienst 15/1: Proces moord Wiersum van start, VS en China tekenen akkoord

En dan nog even dit

Het heeft de afgelopen maanden zo'n 10 procent meer geregend dat normaal. Die neerslag heeft er in het grootste deel van Nederland voor gezorgd dat de grondwaterstand weer op peil is. Toch is het in het oosten nog altijd te droog. Daar geldt daarom nog altijd een sproeiverbod.

Het probleem doet zich met name voor in gebieden die hoger liggen en waar de grond in slechte staat verkeerd. Het grondwater moet hier verder stijgen, en de regen wordt in deze grond niet goed vastgehouden.

Jane Alblas, woordvoerder van de Unie van Waterschappen, vreest dat die droogte de hele winter een zorg blijft. "Ik vind het ook niet leuk, maar het zal flink moeten regenen over een langere periode om weer een beetje op niveau te komen."