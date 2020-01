'Minder zakkenrollers, maar veel meer online fraude, blijkt uit misdaadcijfers'

Opnieuw is het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en zakkenrollerij fors gedaald, maar de politie krijgt wel veel meer te maken met online oplichting. Dat blijkt uit de misdaadcijfers van 2019.

Voor het eerst in bijna tien jaar tijd is de geregistreerde misdaad toegenomen. De misdaad online speelt daarbij een grote rol. Betaalfraude nam volgens het AD toe met 67 procent en cybercrime, zoals aanvallen met gijzelsoftware, steeg met 64 procent. Het aantal bij de politie bekende gevallen van online fraude steeg met 31 procent ten opzichte van vorig jaar.

"We hebben nog gekeken of we anders zijn gaan meten", zegt korpschef Erik Akerboom tegen het AD. "Maar dat blijkt niet het geval. De enige verklaring die we hebben, is dat er steeds meer online wordt gekocht. Dus neemt ook de fraude toe."

Makkelijk geld scoren

Volgens de korpschef zijn de daders steeds vaker jongeren. "Ze zien in Marktplaatsfraude een manier om makkelijk geld te scoren om bijvoorbeeld te kunnen stappen." Akerboom pleit voor voorlichtingscampagnes op scholen en voor een lik-op-stukbeleid om online criminaliteit aan te pakken.

De 'traditionele' criminaliteit lijkt daarentegen nog steeds op zijn retour. Zakkenrollerij daalde ten opzichte van het jaar ervoor met 14 procent; de daling was vorig jaar zelfs 28 procent. Ook woninginbraken kwamen minder voor, 8 procent minder dan in 2018. Maar het gaat dan alleen om het aantal bij de politie geregistreerde gevallen.

'Gangstercultuur uit VS'

Akerboom zegt in het interview met de krant ook dat "jongeren de gangstercultuur uit de Verenigde Staten lijken over te nemen". Daarmee doelt hij op de reeks steekincidenten in Rotterdam en Amsterdam waarbij veel jongeren betrokken zijn. "We moeten investeren in jongeren die af dreigen te glijden om te voorkomen dat er nieuwe Taghi's opgroeien in de wijk."