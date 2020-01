Hoe de moord op advocaat Derk Wiersum Nederland veranderde

Sinds kort aangeprezen in het vaktijdschrift voor advocaten: steek- en kogelwerende shirts. Ook aanbevolen: een 'veiligheidschauffeur', speciaal voor raadslieden die zich bedreigd voelen. En voor de klant die het gevoel heeft te worden gevolgd, verzorgt het bedrijf ook 'contra-observatie'.

De advertenties laten zien hoe de juridische wereld is veranderd na de moord op advocaat Derk Wiersum. Vandaag begint de rechtszaak tegen de eerste verdachte van de moord. Van de vier verdachten zitten er nog twee vast.

De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat Wiersum is vermoord omdat hij de kroongetuige bijstond in de zaak tegen Ridouan Taghi. De moord werd onmiddellijk geduid als een aanval op de rechtsstaat.

Gaatje in het hoofd

Voor de zekerheid kregen tientallen advocaten, officieren van justitie en rechters bescherming. De norm om te beveiligen is sinds de moord niet langer wie er gevaar loopt, maar wie er gevaar zou kunnen lopen.

Advocaten voelden zich na de dood van hun collega onveiliger. In een enquête van het Advocatenblad beschreven raadslieden met welke bedreigingen ze te maken hebben. Bij de een werden de ruiten op kantoor ingegooid, de ander kreeg te horen dat hij langs de kant van de weg zou worden gevonden met een gaatje in zijn hoofd.

Impact

Het onbehaaglijke gevoel zelf ook doelwit te kunnen worden, is er nog steeds, zeggen advocaten. "Dat uit zich in heel nuchtere, praktische dingen: dat je de straat in kijkt of alles in orde is en waakzamer bent", vertelt raadsman Jillis Roelse. "Maar er zijn ook collega's die nog altijd met beveiligingsmaatregelen te maken hebben, wat een enorme impact heeft op hun gezin."

Daar staat tegenover dat er ook advocaten zijn die zich geen enkel moment onveiliger hebben gevoeld. De Nederlandse Orde van Advocaten en Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zeggen geen algemeen sentiment te kunnen verwoorden.

Beveiligingsklussen

De plotselinge beveiligingsmaatregelen veroorzaakten ook extra druk op de toch al overbelaste politie: zo'n 400 agenten werden er voor ingezet. Op dit moment is de politie in gesprek met de Koninklijke Marechaussee om een deel van het beveiligingswerk over te nemen.

Daarnaast wordt gesproken met de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het team dat het vervoer van gedetineerden regelt, denkt de politie vanaf maart te kunnen helpen met beveiligingsklussen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie willen daar niets over zeggen, zolang de gesprekken nog lopen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er bij de afdeling die gaat over persoonsbeveiliging nog altijd tekorten, maar worden inmiddels wel tientallen nieuwe beveiligers opgeleid.