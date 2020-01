Schiphol: opdracht van stikstofcommissie is werkbaar en duidelijk

Schiphol zegt aan de slag te gaan met de adviezen van de stikstofcommissie-Remkes. "Met dit werkbare advies geeft de commissie een duidelijke opdracht", zegt Schiphol-topman Benschop in een eerste reactie.

De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de stikstofuitstoot weet te beperken, zo luidde de conclusie van de commissie, die gisteravond al uitlekte. De Schiphol Group wil dat realiseren met de doelstelling om in 2030 uitstoot-neutraal te opereren. Onder meer door de inzet van elektrische bussen en de mogelijkheid voor vliegtuigen om elektrisch te taxiën.

Ook wil Schiphol luchtvaartmaatschappijen stimuleren om schonere en stillere vliegtuigen te gebruiken. De luchthaven zegt eveneens de eigen vliegtuigvloot te vernieuwen en in te zetten op meer duurzame brandstoffen.

'Niet grootste vervuiler'

De luchthaven is naar eigen zeggen blij dat de relatie tussen de luchtvaart en stikstof uitgebreid is onderzocht. De commissie-Remkes stelt dat het aandeel van de sector in de totale stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan eerder werd gedacht. Schiphol schrijft in het persbericht dat "de commissie concludeert dat de beeldvorming over de luchtvaart als grootste vervuiler niet in overeenstemming is met de werkelijkheid".

Remkes stelt dat de sector een evenwichtige bijdrage moet leveren aan de uitstootvermindering. Als dat niet gebeurt, mag Schiphol niet verder groeien en mag ook Lelystad Airport niet open voor vakantievluchten. De commissie-Remkes biedt het advies over de luchtvaart later vandaag aan.