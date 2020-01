Leger Sudan onderdrukt opstand gewapende manschappen

Op een legerbasis in de Sudanese hoofdstad Khartoum heeft het regeringsleger een opstand van gewapende manschappen van de voormalige geheime dienst beëindigd. Het regeringsleger omsingelde de basis en loste schoten om de orde te herstellen. Er zijn voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen.

De legerbasis ligt vlakbij het vliegveld van Khartoum, de hoofdstad van Sudan. De luchthaven bleef een deel van de dag gesloten.

Ultimatum voor veiligheidsagenten

Het gewapende protest is een reactie op de hervormingsplannen voor het leger van de huidige overgangsregering in Sudan, zegt de Sudanese Nederlander Ahmed Abushaam. Hij kent veel mensen in Sudan en blijft via sociale media goed op de hoogte van de fragiele politieke situatie.

Volgens Abushaam kregen de manschappen van de voorheen machtige geheime dienst eerder een ultimatum: ze moeten zich aansluiten bij het huidige leger, of de wapens neerleggen in ruil voor geld. Maar dat pikten ze niet, aldus Abushaam: ze weigerden hun wapens in te leveren. "Als reactie bezetten ze een deel van de legerbasis. Daarop werd het leger vol ingezet om daar een eind aan te maken."

Premier Abdallah Handok twitterde aan het begin van de avond dat de situatie onder controle is.

Angst voor nieuwe opstand

Maar de burgers zijn alert en bang voor een nieuwe opstand tegen de huidige regering, zegt Abushaam. "De mensen die vorig jaar de straat op gingen, staan klaar om dat weer te doen - als dit overgaat in een echte coup."

Sudan zit middenin een driejarige politieke transitieperiode na de afzetting van dictator Omar al-Bashir, vorig jaar april. Sindsdien wordt het land geleid door een overgangsregering die ingrijpende hervormingen doorvoert.