'Video toont aan dat twee raketten Oekraïens vliegtuig neerhaalden'

Uit nieuwe videobeelden blijkt dat twee Iraanse raketten vorige week de Oekraiënse Boeing 737 hebben neergehaald. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times, die de beelden gepubliceerd heeft. Alle inzittenden van het ramptoestel kwamen om het leven.

De beelden zijn volgens de krant vandaag door een Iraniër op YouTube gezet. De krant noemt de beelden van de bewakingscamera authentiek. Eerder zei een Amerikaanse functionaris op basis van satellietdata dat er na het opstijgen van de Boeing warmtesporen te zien waren van twee raketten.

Te zien is dat het vliegtuig twee keer wordt getroffen. In eerste instantie door één raket, waardoor het toestel in brand vliegt. De piloot probeert dan nog terug te keren naar de luchthaven van Teheran. Daarna volgt een tweede inslag, waarna de Boeing neerstort.

Volgens The New York Times zijn de beelden afkomstig van een camera op het dak van een gebouw in het dorp Bid Kaneh, zo'n zes kilometer verwijderd van een Iraanse militaire basis. Eerder publiceerde de krant al andere beelden.

Arrestatie

De Revolutionaire Garde gaf vrijdag toe verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van de Boeing. Eerder werd dat stellig ontkend. Volgens het Iraanse leger is er een menselijke fout gemaakt. Een operator heeft volgens een generaal het passagierstoestel aangezien voor een vijandige kruisraket. Iran heeft beloofd dat de schuldigen worden bestraft.

De Revolutionaire Garde meldde vandaag dat iemand is opgepakt voor het plaatsen van een video op internet waarop te zien is dat het vliegtuig wordt neergehaald, meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Het is niet duidelijk waarom diegene is gearresteerd en wat de verdenking tegen hem of haar is. Ook is niet duidelijk om welke video het gaat.

Bij de crash met de Boeing 737 kwamen 176 mensen om, onder wie 82 Iraniërs, 57 Canadezen en 11 Oekraïners. Het toestel was van Teheran op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.