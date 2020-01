Dode door explosie en grote brand in chemisch complex Catalonië

Door een grote explosie in een chemische fabriek in de Spaanse stad Tarragona is zeker een dode gevallen. Zes mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. Een medewerker van de chemische fabriek wordt nog vermist, maar het zou kunnen dat die persoon op het moment van de explosie niet in het pand was.

De dode is volgens de hulpdiensten niet in de fabriek gevallen, maar in een nabijgelegen appartementencomplex. Volgens Spaanse media kwam die persoon om het leven toen het gebouw gedeeltelijk instortte door de schokgolf die de explosie veroorzaakte.

Hoe de explosie kon gebeuren is nog niet bekend. Er zouden geen giftige stoffen in de omgeving zijn vrijgekomen, maar uit voorzorg moeten honderdduizenden inwoners in de wijde omgeving binnenblijven en de ramen en deuren gesloten houden.

Bekijk hier de eerste beelden: