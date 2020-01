Europese Commissie: tuchtkamer Polen zo snel mogelijk schorsen

De Europese Commissie heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd de tuchtkamer van het Poolse hooggerechtshof zo snel mogelijk te schorsen. De kamer is twee jaar geleden door de Poolse conservatieve regeringspartij PiS ingesteld om rechters te beoordelen op de zuiverheid van hun handelen.

Volgens de regering moet de tuchtregeling de rechtspraak verbeteren, maar critici zien in de tuchtkamer een middel van de regering om kritische rechters monddood te maken. In de praktijk moeten vooral rechters die kritisch zijn op de regering zich verantwoorden voor de tuchtkamer.

Onherstelbare schade

In oktober stapte de Europese Commissie ook al naar het hof. Toen zette de Europese rechter vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de tuchtkamer, maar het hof vond de oprichting van de kamer op zichzelf niet in strijd met de Europese regels. De rechter liet de zaak daarna over aan het Poolse hooggerechtshof. Dat oordeelde in december dat de kamer niet voldoet aan de Europese eisen omtrent onafhankelijke rechtspraak.

Omdat de kamer gewoon blijft functioneren, heeft de Europese Commissie het hof gevraagd nu zo snel mogelijk actie te ondernemen. "Het risico bestaat dat de Poolse rechtspraak onherstelbare schade oploopt", vindt de commissie.

Polen zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Een woordvoerder van de regering vindt dat de EU "geen gronden heeft" om überhaupt vragen te stellen bij de juridische hervormingen in Polen. "De tuchtkamer is ingesteld in lijn met de de Poolse wetgeving. EU-verdragen gaan niet over de juridische systemen van bepaalde lidstaten."