Alpendorp vreest toeristenlawine door Frozenhype: 'Er is geen doorkomen aan'

Ook vandaag zijn er veel toeristen in Hallstatt. De Indonesische Elisabeth Sabrina is groot fan van Frozen. "Ik ben erg blij dat Hallstatt op de planning stond. Ik vind dat het echt wel op Arendelle lijkt."

Zhao Yichao uit China maakt foto's voor een Chinees magazine. "Ik wil iedereen in China laten zien hoe mooi Hallstatt is, zodat ze ook hierheen komen." Iets dat ze in Hallstatt niet echt nodig vinden, bekendheid genoeg. Dat bevestigt de Zuid-Koreaanse Lim Chang Wook. "Hallstatt is heel bekend in Zuid-Korea. Iedereen heeft er wel van gehoord. De bergen, het meer, het is hier prachtig. Wie wil hier nou niet heen?"

Slechte reclame

De bewoners zijn het zo zat, dat ze een partij op hebben gericht met als belangrijkste punt: de toeristenstroom indammen. Bij lokale verkiezingen haalden ze bijna 30 procent van de stemmen. De oprichters van de partij zijn zo bang voor extra toeristen, dat ze elk interview categorisch afwijzen: "Slechte reclame is ook reclame".

De in Hallstatt geboren Melanie Pilz wil er wel wat over kwijt: "In de zomer is er hier geen doorkomen aan. Je wordt gewoon omvergelopen."

De toeristen zijn over het algemeen heel aardig, zegt Pilz, maar soms hebben ze volgens haar niet door dat er in Hallstatt ook echte mensen wónen. "Sommige bezoekers denken dat ze in een openluchtmuseum zijn. Op een dag stonden er twee Aziatische kinderen op onze trampoline in de -afgeschermde- tuin te springen. De ouders maakten er vrolijk foto's van. Toen hebben we wel even duidelijk gemaakt, dat dat niet de bedoeling was."