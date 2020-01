KNVB royeert Utrechtse voetbalclub DWSV na geweld

De KNVB heeft de Utrechtse amateurvoetbalclub DWSV geroyeerd na een aantal geweldsincidenten. De Utrechtse wethouder Van Ooijen heeft de gemeenteraad ingelicht.

In oktober werd DWSV al uit de competitie gehaald. Dat gebeurde samen met de Utrechtse club SVA Papendorp. Over die tweede club neemt de voetbalbond binnenkort een definitief besluit, schrijft Van Ooijen.

"Het bondsbestuur heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur van DWSV bij toekomstige wedstrijden van de vereniging de orde zal kunnen handhaven", schrijft de KNVB.

De gemeente Utrecht gaat in gesprek met DWSV over de consequenties van het besluit. Daar worden ook de KNVB en sportvereniging SportUtrecht bij betrokken.

'Nutteloos'

Wout Stulen, de voorzitter van DWSV, noemt het royement tegenover de NOS "nutteloos". "Degenen die niks met het geweld te maken hebben worden hierdoor gestraft. Ook de jeugd, die gewoon wil voetballen." Hij gaat met zijn advocaat het besluit bespreken.

Een woordvoerder van de KNVB zegt dat spelers zonder strafblad in categorie B gewoon bij een andere club kunnen gaan voetballen. "Spelers uit categorie A kunnen niet tussentijds naar een andere club. Mochten clubs twijfels hebben over een speler van DWSV die bij hen aanklopt, dan kunnen ze de KNVB bellen voor advies."

De 21-jarige scheidsrechter Gianni Hoovenstat zei vorig jaar te zijn gevlucht van het veld bij DWSV nadat een toeschouwer een scherp voorwerp te voorschijn had gehaald. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt. "Er is wel vaker enige spanning", zei hij, "maar daarbij blijft het altijd binnen bepaalde grenzen. Die waren hier bij DWSV helemaal weg."