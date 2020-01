Eindhovens ziekenhuis roept 650 patiënten terug vanwege vies instrument

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven roept 649 patiënten terug voor een bloedonderzoek. Hun gebit is schoongemaakt met apparatuur die niet volgens de hygiënerichtlijnen is schoongemaakt. Het is niet uit te sluiten dat besmet bloed van de ene bij de andere patiënt terecht is gekomen.

Het ziekenhuis zegt dat het apparaat - een zogenoemde ultrasoontip - wordt gebruikt voor de verwijdering van tandsteen. Daarbij kan het tandvlees gaan bloeden. Via oud bloed op het apparaat kunnen virussen worden overgedragen op een andere patiënt. Die kans is klein maar volgens het ziekenhuis niet helemaal uit te sluiten, meldt Omroep Brabant .

Het apparaat was sinds januari 2014 in gebruik. Onlangs werd ontdekt dat het nooit volgens de regels is schoongemaakt. Vandaar dat alle patiënten die er in de tussentijd mee zijn behandeld, hun bloed moeten laten onderzoeken. Zij hebben een brief gekregen waarin ze worden gevraagd hun bloed te laten testen op hepatitis B, hepatitis C en hiv.

Wij betreuren het zeer

In de brief biedt het Catharina Ziekenhuis excuses aan voor de gang van zaken. "Wij betreuren het dan ook zeer dat dit heeft kunnen gebeuren en dat we patiënten met dit onderzoek moeten belasten", meldt het ziekenhuis op de website. Gebitten worden in het ziekenhuis niet meer gereinigd, daarvoor verwijst het door naar de eigen tandartspraktijk van de patiënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gebracht van de situatie.