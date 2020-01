Gevallen acrobate Carré heeft gevoel in benen terug

De vrouw van het Russische acrobatenduo dat begin januari 10 meter naar beneden viel in theater Carré in Amsterdam, heeft het gevoel in haar benen weer terug. Dat zegt circusproducent Monica Strotmann tegen AT5 en NH Nieuws.

Kristina Vorobeva moest na het ongeluk direct geopereerd worden aan een verschoven nekwervel. Een paar dagen later liet zij via Facebook weten geen gevoel meer te hebben in haar benen.

"Inmiddels is dat gevoel weer terug en dat is het mooiste cadeau dat er is voor haar", zegt Strotmann. "De prognose is stukken beter dan direct na het ongeluk. Ze kan nog niet lopen, maar ze kan haar benen wel weer bewegen. Voorlopig ligt ze nog in het ziekenhuis en daarna begint een revalidatieproces."

Vanuit het hele land komen steunbetuigingen binnen voor de circusartieste. "Bezoekers van het circus maar ook andere mensen die geschrokken zijn van het bericht sturen haar bloemen, kaartjes en cadeautjes", zegt Strotmann. "Dat doet haar zo goed, het gaat iedere dag een klein beetje beter met haar."

Afgebroken tand

Vorobeva had met haar man tijdens het Kerstcircus in Carré een trapezeact waarbij ze door de lucht zweven met behulp van touwen en mondbitjes. Ze traden op zonder vangnet. Toen bij de man een tand afbrak viel het duo naar beneden. De man liep een lichte hersenschudding op bij het ongeluk, maar is inmiddels helemaal hersteld.

Producent Van der Meijden zegt dat een veiligheidsnet niet mogelijk was, omdat het duo ronddraaide en daarbij verstrikt zou kunnen raken: