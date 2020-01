KPN laat het merk XS4ALL toch bestaan na protest tegen opheffing

KPN laat het dochtermerk XS4ALL toch voortbestaan. Dat heeft het telecombedrijf vanmiddag bekendgemaakt.

Tegelijkertijd gaat KPN wel door met het samenvoegen van de organisaties. Een woordvoerder zegt dat XS4ALL voor bestaande klanten voor onbepaalde tijd in de lucht blijft. Daarnaast kunnen ook nieuwe klanten zich voorlopig nog laten aansluiten bij die provider. Klanten van het merk krijgen wel, op z'n vroegst aan het einde van dit jaar, KPN-techniek geleverd.

Een jaar geleden besloot KPN het merk XS4ALL samen met Telfort en Yes Telecom op te heffen. Het idee was toen om alles onder de naam van KPN verder te laten gaan. Dit stuitte op verzet bij medewerkers en klanten van XS4ALL.

Nieuw aanbod onder KPN-vlag

Daarnaast wil het moederbedrijf, gebruikmakend van de "sterke punten" van de dochteronderneming, met een nieuwe aanbieding komen onder het KPN-merk. Hoe dit eruit gaat zien is nog onbekend, hier moet in de loop van het jaar meer duidelijkheid over komen. Als dit aanbod er is, verdwijnt de mogelijkheid om abonnee te worden bij XS4ALL.

"Ik heb niet de indruk dat dit heel veel gaat opleveren", zegt Daan Willems, voorzitter van de ondernemingsraad van XS4ALL in reactie op het nieuws. Willems roept de leiding op niet te kiezen voor een compromis, maar om echt het plan af te blazen. Volgens hem verdwijnen daarnaast op de techniekafdeling nog altijd een aantal banen. Willems zegt dat het plan door de medewerkers niet heel positief is ontvangen.

Een woordvoerder van KPN zegt dat er gemengde reacties zijn op het nieuwe plan.