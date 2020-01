EU, VS en Japan willen samen Chinese subsidies aanpakken

Er moeten strengere internationale regels komen om marktverstorende subsidies aan te pakken. De EU, de Verenigde Staten en Japan hebben daar na jarenlange onderhandelingen afspraken over gemaakt. Het voornaamste doelwit van de maatregelen is China.

Chinese bedrijven zouden vaak subsidies krijgen om een dominante positie op de markt te veroveren. Er zijn al regels om dat te voorkomen, maar die voldoen niet, vinden de initiatiefnemers voor de nieuwe plannen. Zo krijgen de Chinese bedrijven geregeld leningen in plaats van subsidies. Die mogen volgens de regels van de wereldhandelsorganisatie WHO wel worden gegeven, maar de Chinese staat scheldt de leningen daarna vaak kwijt. Daarmee is het alsnog een verkapte subsidie, zeggen Brusselse bronnen.

China verplicht buitenlandse bedrijven in verschillende sectoren ook om samen te werken met een Chinese partner, voordat ze in dat land de markt op kunnen. Gevolg is dat die bedrijven hun technologische kennis moeten delen. Dat is één van de manieren waarop China kennis binnenhaalt, die het vervolgens zelf kopieert. De EU, de VS en Japan willen ook zulke verplichtingen tot samenwerking internationaal verbieden.

Goedkeuring

De Chinese handelspraktijken zijn de drie machtsblokken al langer een doorn in het oog. De Amerikaanse president Trump ziet ze als één van de bewijzen dat de regels van de Wereldhandelsorganisatie op dit moment niet werken. Dat is wel lastig te veranderen. Ook China moet met nieuwe internationale regels instemmen, voordat ze van kracht worden.

Toch zeggen Brusselse diplomaten achter de schermen dat het niet onmogelijk is om de strengere regels ook door China goedgekeurd te krijgen. Eerst wordt geprobeerd een grotere groep landen achter de regels te krijgen, om zo de druk op China te verhogen. Daarna moet aan China duidelijk worden gemaakt dat het voortbestaan van de Wereldhandelsorganisatie op het spel staat en dat ook China belang heeft bij het goed functioneren van die organisatie.