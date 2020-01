Mogelijk explosief gevonden aan deur van Zwols café

Aan de voordeur van een café in de binnenstad van Zwolle is mogelijk een explosief gevonden. Het voorwerp werd vanochtend ontdekt, waarna de politie de omgeving afzette.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het voorwerp meegenomen. Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een explosief gaat.

Volgens RTV Oost hing het voorwerp aan de deur van café Bruut. In oktober 2018 werd aan de deurklink van die bar een handgranaat gevonden. Het café bleef daarna op last van de gemeente zeven maanden dicht.

In februari vorig jaar ontploften in Zwolle twee granaten, in de straat waar de eigenaar van Bruut woont.