Vulkaan Filipijnen blijft rommelen, kans op gevaarlijke uitbarsting

De vulkaan Taal is met een hoogte van 311 meter betrekkelijk klein. De laatste keer dat hij tot uitbarsting kwam was in 1965. Toen kwamen honderden mensen om het leven.

De Filipijnen liggen in de zogenoemde Ring of Fire, een gebied waar veel vulkanisme en aardbevingen plaatsvinden. De Taal is naar Filipijnse begrippen een van de minst actieve vulkanen. Het is wel een complexe vulkaan, waarvan uitbarstingen in het verleden maanden hebben geduurd.

De vulkaan trekt normaal gesproken veel toeristen, vanwege de ligging aan een meer.