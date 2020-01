Bus stort in zinkgat China: zeker zes mensen komen om het leven

In de Chinese stad Xining zijn zeker zes mensen om het leven gekomen toen een bus en een groep voetgangers in een enorm zinkgat stortten. Tien mensen worden nog vermist en zeker zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden is te zien hoe de bus bij een bushalte opeens in een gat in de grond verdwijnt. Vervolgens snellen enkele mensen toe om iemand aan de rand van het gat te helpen. Maar doordat het gat groter wordt, verdwijnen ook zij in de diepte. Meteen daarna volgde een explosie. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers in het gat met een diameter van van 10 meter.

Waardoor het gat in de weg ontstond, is niet duidelijk.