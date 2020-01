Amsterdam scheldt schulden van jongeren deels kwijt, onder voorwaarden

Amsterdamse jongeren met hoge schulden kunnen vanaf volgende maand een beroep doen op de gemeente. Die onderhandelt dan met schuldeisers en neemt de schuld over. Het lagere bedrag dat na de onderhandelingen overblijft, lost de jongere vervolgens naar draagkracht af.

Daarbij worden er tussentijds bedragen kwijtgescholden als de jongere zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding. "Schulden zorgen voor veel stress", zegt verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (PvdA). "Op deze manier wil Amsterdam jongeren helpen om aan hun toekomst te werken."

Donatie van 750 euro

Naast het afkopen van de schuld, doet de gemeente een donatie van 750 euro per jongere aan schuldeisers. Dat is volgens de wethouder nodig om hen over de streep te trekken. "We zien dat als we onderhandelen met schuldeisers, dat het bij schuldsanering voor jongeren vaak vastloopt", zegt de wethouder. "Schuldeisers denken dan dat als de jongere bijvoorbeeld stopt met een studie en gaat werken, het inkomen toeneemt en er meer te halen valt."

Zo'n keuze wil Amsterdam met de pilot voorkomen. "We weten ook dat als je beter aan de toekomst werkt, het de samenleving uiteindelijk minder kost", zegt Moorman. "Het voorkomt dat de toekomst met van alles verzwaard wordt, en dat leidt tot minder ggz-problematiek en minder uitkeringen."

Meer gemeenten

Amsterdam is niet de eerste gemeente die een dergelijk beleid invoert. Meerdere gemeenten doen het al of hebben plannen daarvoor. "Wij sluiten jaarlijks zo'n 700 schuldregelingen af", zegt Joke de Kock, manager schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. "Die lopen drie jaar. Dat zijn zo'n 2000 regelingen die tegelijkertijd lopen."

Ook in Tilburg is het beleid erop gericht mensen een springplank te bieden, "zodat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen."

Van telefoonrekening tot rood staan

Onderzoek van het Nibud laat zien dat schulden bij jongeren vooral komen door rood staan, studieleningen bij DUO en betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en mobiele aanbieders. Studieschulden vallen in Amsterdam buiten de regeling.

In 2020 hoopt de gemeente 150 jongeren te helpen. Daarvoor is 350.000 euro opzijgezet.