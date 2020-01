Nieuwe auto's stoten nog te veel CO2 uit, forse boetes dreigen voor automakers

"Je moet heel slim rekenen", zegt Tak. "Als je één Peugeot 5008 SUV verkoopt, moet je ongeveer tien auto's verkopen met een lage CO2-uitstoot. Dan kom je gemiddeld goed uit."

Hoe hoog de verschillen in beloning zijn, wil Tak niet zeggen. "Het is niet dat je erdoor failliet gaat, het zijn prikkels."

SUV populairder

Dankzij de toegenomen verkoop van elektrische auto's is de gemiddelde CO2-uitstoot voor in Nederland verkochte auto's vorig jaar uitgekomen op 101 gram per kilometer, blijkt uit cijfers van databureau JATO. Dat is hetzelfde niveau als in 2015.

Dat komt doordat ook de vuilere SUV's populairder zijn geworden en door de invoering van WLTP, een nieuwe testmethode die hogere waardes oplevert.

Vanaf dit jaar moeten autofabrikanten in Europa aan strengere regels voldoen. De gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's moet op maximaal 95 gram per kilometer liggen. Komen ze erboven, dan volgen er boetes.

Het autoverkeer is goed voor 12 procent van de CO2-uitstoot binnen de Europese Unie.