Regering VS beschuldigt China niet meer van manipuleren munt

De Verenigde Staten beschuldigen China er niet langer van dat het de koers zijn valuta, de renminbi, manipuleert. Dat staat in een halfjaarlijks rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens de VS heeft China toegezegd de waarde van de munt niet laag te houden om de export te stimuleren.

De stap van de VS werd al verwacht. De komende dagen ondertekenen China en de Verenigde Staten een deelakkoord over de handelsoorlog, het zogeheten 'Fase 1-akkoord'. Dat is een handelsovereenkomst waarmee het conflict tussen de landen moet afkoelen. Het halfjaarlijkse rapport van het ministerie van Financiën werd eerder uitgesteld omdat over die deal nog druk werd onderhandeld.

President Trump heeft China er meermaals van beschuldigd dat het land de waarde van de yuan liet dalen om Chinese producten goedkoper en dus aantrekkelijker te maken voor internationale kopers. Afgelopen augustus, toen het handelsconflict tussen China en de VS op een hoogtepunt was, kreeg China ook officieel het predicaat 'valutamanipulator' van de VS.

China ontkende sjoemelen

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Mnuchin, heeft China nu "afdwingbare toezeggingen" gedaan over waardedalingen. Ook zou China bereid zijn om meer informatie te delen over de koers. "In deze context heeft Financiën vastgesteld dat China op dit moment niet aangeduid moet worden als 'valutamanipulator'."

China heeft zelf overigens altijd gezegd de munt niet te manipuleren. De koersdaling was volgens Peking destijds het gevolg van zorgen onder investeerders over het escalerende handelsconflict tussen de landen. Dat werd ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De intrekking van de beschuldiging is vooral symbolisch en heeft geen grote gevolgen voor de handel met China. Het wordt uitgelegd als een handreiking om de ondertekening van het 'Fase 1-akkoord' te bespoedigen. Voor augustus had de VS China in 1994 voor het laatst officieel ervan beschuldigd te sjoemelen met de waarde van de munt.