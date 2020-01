Angst voor geweld bij neerslaan Iraanse protesten, maar 'november' nog ver weg

Los van de omvang en het geweld waarmee ze werden neergeslagen, verschillen de demonstraties van november en nu ook op andere vlakken. Was het in november vooral de arbeidersklasse die zijn onvrede kenbaar maakte, nu zijn het vooral mensen uit de middenklasse.

"Nu zie je kleine groepen jonge mensen, met name in Teheran, scherpe leuzen roepen tegen het regime", zegt Mohr. "Een tegengeluid na de massabijeenkomsten die het regime had georganiseerd rond de uitvaart van de door Amerika geliquideerde generaal Soleimani."

De mensen die nu protesteren kijken, meer dan de betogers in november, over de landsgrenzen heen. Volgens hen zijn niet de VS, Israël en andere westerse landen schuldig aan de economische problemen in Iran, zoals het regime vaak beweert, maar bemoeilijken juist de Iraanse geestelijk leiders het leven van de gemiddelde Iraniër.

Afschrikking

Maar het regime zit niet op een tegengeluid te wachten. "Agenten in burger en ordetroepen zitten daar heel erg bovenop en grijpen hard in", zegt Mohr. "Er is al een aantal gewonden gevallen. Dat schrikt demonstranten af."

Dat de opkomst veel minder groot is dan in november, ziet Mohr als ook een gevolg van het geweld waarmee die demonstraties werden neergeslagen. "Je zou kunnen zeggen dat die aantallen doden een afschrikwekkend effect hebben op de bereidheid om nu de straat op te gaan en tegen de Iraanse leiders te demonstreren."