Queen steunt Harry en Meghan, ze mogen naar Canada

De Britse koningin Elizabeth steunt prins Harry en zijn vrouw Meghan in hun wens een stap terug te doen. Dat laat ze weten in een verklaring.

"Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jong gezin", schrijft ze. Elizabeth had liever gezien dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie, maar ze begrijpt hun verlangen naar een onafhankelijk leven.

Crisisberaad

De verklaring volgt op crisisoverleg vandaag binnen de koninklijke familie. De koningin had haar zoon Charles en kleinzoons William en Harry bij zich geroepen op haar buitenverblijf Sandringham. Prins Harry is zesde in de lijn van troonopvolging.

Harry en Meghan maakten vorige week bekend dat ze een minder vooraanstaande positie in de koninklijke familie willen om een ander leven te kunnen leiden. "We willen onze tijd verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika", schreven ze. De twee willen ruimte maken voor hun gezin en een liefdadigheidsorganisatie oprichten. Hun beslissing was naar verluidt een grote verrassing voor de rest van de familie.

Overgangsperiode

Er is volgens de koningin nu overeenstemming bereikt over een "overgangsperiode" waarin Harry, Meghan en hun zoontje Archie afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk wonen.

Elizabeth spreekt over complexe zaken. "Er moet nog het een en ander worden uitgewerkt", schrijft ze. De koningin verwacht dat er de komende dagen knopen worden doorgehakt.