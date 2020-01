Trouwstoetverdachte bekende tegen undercoveragenten

De deelnemer aan een trouwstoet die wordt verdacht van het neerslaan van een agent, afgelopen zomer in Rotterdam, heeft tegen twee undercoveragenten een bekennende verklaring afgelegd. Dat bleek vandaag bij een pro-formazitting in deze zaak. In officiële verhoren beriep de 26-jarige Shahid B. zich op zijn zwijgrecht.

B. legde zijn bekennende verklaringen af op de luchtplaats van een huis van bewaring. Hij werd aangesproken door agenten die zich voordeden als gedetineerden. De advocaat van B. zegt dat haar cliënt onder druk is gezet en wil de agenten ondervragen.

De rechtbank ging akkoord met dat verzoek. De ondervraging volgt later achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris.

Zware mishandeling

Verder werd vandaag bepaald dat B. voorlopig blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. De zaak wordt op 26 maart inhoudelijk behandeld.

B. is een broer van de vrouw die op 30 augustus vorig jaar in het huwelijk trad. De stoet met bruiloftsgasten veroorzaakte veel overlast. De politie zette de stoet daarom aan de kant. Een van de agenten werd toen van achteren neergeslagen. Hij liep een whiplash en een hersenschudding op. Pas weken later werd B. opgepakt.

Dit zijn beelden van het bewuste incident: