Vanaf april 0 procent spaarrente bij ABN Amro, rijke spaarders gaan betalen

Als eerste grote bank in Nederland gaat ABN Amro geen spaarrente meer uitkeren. Dat gaat in april in. Klanten die meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank hebben gestald, krijgen zelfs te maken met een negatieve rente van -0,5 procent.

Eind oktober verlaagde de bank de spaarrente voor de meeste klanten al naar 0,01 procent.

Klanten van ABN Amro met een tegoed tot 100.000 euro hoeven niet te vrezen dat zij te maken krijgen met negatieve rente, stelde de bank in november. "95 procent van onze klanten zit onder de 100.000 euro-grens en die gaan we de komende jaren dus niet lastigvallen met een negatieve rente", zei topman Kees van Dijkhuizen destijds bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Kleinere banken

ABN Amro is de eerste van de grote banken die deze stap neemt. Kleinere banken als Triodos Bank en Evi van Lanschot hadden de spaarrente eerder al op 0 procent gezet.

De lage spaarrente wordt veroorzaakt door de aanhoudende lage marktrente en de boeterente die banken betalen voor kasgeld dat ze dagelijks bij de ECB moeten stallen.