Prinsen Harry en William nemen gezamenlijk afstand van 'opruiend' artikel

De Britse prinsen William en Harry hebben in een zeldzame gezamenlijke verklaring afstand genomen van een verhaal in de krant The Times.

Het dagblad schreef vandaag op de voorpagina dat het recente besluit van Harry en zijn vrouw Meghan om een stap terug te doen binnen de koninklijke familie zou zijn ingegeven door het "pesterige" gedrag van Harry's oudere broer William.

Die zou het stel de afgelopen jaren constant eraan hebben herinnerd dat ze "hun plek moesten kennen" en met name tegenover Meghan zou William zich onvriendelijk hebben gedragen. De krant baseert zich op een anonieme bron.

'Aanstootgevend en schadelijk'

De verklaring van Harry en William komt enkele uren voor een familieberaad over de kwestie. Hoewel de broers in hun verklaring niet The Times bij naam noemen, zeggen ze dat het artikel onwaar en opruiend is. Ze halen hun werkzaamheden aan als ambassadeurs van de geestelijke gezondheid in Groot-Brittannië.