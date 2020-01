Vijf eettentjes gesloten op Bazaar Beverwijk wegens muizenoverlast

Vijf eetgelegenheden op De Bazaar in Beverwijk zijn afgelopen weekend met spoed gesloten vanwege muizenoverlast. De bedrijfsruimten en apparatuur zaten onder de muizenkeutels en -urine.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde zaterdag een grote controle uit op de markt. 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants werden aan een inspectie onderworpen.

Er werden veel overtredingen geconstateerd. Bij vijf bedrijven waren die zo ernstig, dat ze met spoed dicht moesten, schrijft NH Nieuws. Nog eens 39 ondernemers kregen een schriftelijke waarschuwing.

In 22 gevallen waren de overtredingen ernstiger of was er sprake van herhaling. Deze bedrijven kregen een boete of een andere sanctie opgelegd. Ook werden er twee processen-verbaal opgemaakt.

Bij een eerdere controle van de NVWA op De Bazaar bleek de overlast van muizen ook al groot. De muizen worden volgens de Warenautoriteit niet op de juiste manier bestreden door de ondernemers.