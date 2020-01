Aanval jihadisten Niger kostte ruim 160 levens

Een aanval door jihadisten in Niger, vorige week donderdag, heeft aan veel meer mensen het leven gekost dan eerder bekend was gemaakt. Aanvankelijk spraken de autoriteiten in het West-Afrikaanse land van 25 doden.

Nu blijkt er dat er ten minste 89 militairen zijn omgekomen, en zeker 77 extremisten. Het geweld speelde zich af bij een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Niamey, vlak bij de grens met Mali.

Het is het hoogste aantal slachtoffers bij een dergelijke aanval in jaren. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De jihadisten hadden het voorzien op een militaire basis in het gebied. Het leger slaagde er met behulp van Franse en Amerikaanse troepen in om de aanvallers terug te slaan, zegt de regering. Daarbij werden ook gevechtstoestellen ingezet.

Topontmoeting Pau

De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar er zijn overeenkomsten met een soortgelijke aanvalsactie vorige maand, waarbij 71 mensen omkwamen. Die werd uitgevoerd door een aan IS gerelateerde groepering. Daarvan zijn er veel actief in de regio; ze plegen ook geregeld bloedige aanslagen in de buurlanden Mali en Burkina Faso.

Vandaag is er in de Zuid-Franse stad Pau een topontmoeting van vijf landen uit de Sahel en Frankrijk over de strijd tegen het extremisme. Gastheer is president Macron; behalve Niger en Burkina Faso zijn ook Mali, Tsjaad en Mauretanië aanwezig. De top werd na de aanval van vorige maand uitgesteld.

Verwacht wordt dat Macron erop zal aansturen dat de Afrikaanse leiders nog eens bevestigen dat de Franse aanwezigheid in de regio gewenst is. Frankrijk heeft zo'n 4500 manschappen gelegerd in de Sahara, maar in Afrika klinkt er kritiek omdat het niet lukt om de met IS en Al-Qaida verbonden strijdgroepen uit te schakelen.