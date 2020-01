Vulkaanuitbarsting Filipijnen: 'De daken zitten onder een soort sigarettenas'

"Het leek alsof er een storm aankwam: donkergrijze wolken, met een bijna roze gloed eroverheen. Ik zei tegen mijn vriend: volgens mij vertrekken we precies op het juiste moment. Maar na een half uur in het vliegtuig moesten we weer terug naar de luchthaven."

Vlak voordat Mark Bos gisteren uit Manilla zou vertrekken, werden alle vluchten geannuleerd. Doordat de aswolken van de vulkaan Taal de Filipijnse hoofdstad hadden bereikt, was vliegen niet meer mogelijk. Zijn vlucht was een van de 240 die moest worden geannuleerd.

Vannacht spuwde Taal voor het eerst lava. Hoewel er nog geen bericht over slachtoffers of grote schade is, zijn er wel 8000 mensen geëvacueerd. Als de vulkaan uitbarst, zullen zo'n 200.000 mensen moeten vluchten.