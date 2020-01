Emma en Noah populairste kindernamen van 2019

Meisjes die vorig jaar zijn geboren, heten het vaakst Emma. 731 meisjes werden zo genoemd. De meest gekozen jongensnaam in 2019 (785 keer) was Noah, heeft de Sociale Verzekeringsbank bekendgemaakt in zijn jaarlijkse overzicht van kindernamen. Op de tweede plaats staan Daan (jongens) en Mila (meisjes).

De SVB heeft de cijfers tot en met november 2019. In die periode werden in Nederland ruim 169.000 baby's geboren: 86.653 jongens en 82.563 meisjes.

In 2018 waren Julia en Lucas de meest voorkomende namen. Lucas handhaaft zich in de top 3 (op de derde plaats), Julia staat nu op 5.

Korte namen

Doordat de SVB de kinderbijslag uitkeert, heeft de instantie zicht op de namen die baby's krijgen. Korte, vaak eenlettergrepige namen, die al jaren in de mode zijn, blijven populair. Ook aan het Engels ontleende namen zoals Finn, Liam, James bij de jongens en Tess en Zoë bij de meisjes doen het goed.

Ook verderop in de lijst domineren de korte namen, zoals Bram, Sam, Mees, Siem, Mats, Maud, Lynn, Isa, Bo en al jaren populaire namen als Guus, Gijs, Teun, Noor, Sophie en Luna. Alleen Olivia (13) en Isabella (49) zijn wat langer, net als Benjamin (19) bij de jongens.