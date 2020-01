Familie Tsang veranderde afhaalchinees in sterrentent, 'maar dat geeft ook druk'

Er zijn ook restaurants die moeite hebben met het imago van de Michelinster. Zo sloot éénsterrenrestaurant Blok's in Amersfoort afgelopen december de deuren. De uitbaters gaan met een duurzamer en simpeler concept verder.

Chef-kok Marco Blok: "Een Michelinster is absoluut een zegen, maar het wordt een vloek als mensen het verkeerd interpreteren. Als je een ster hebt komen mensen altijd met een bepaalde verwachting. Ze willen een totaalplaatje met mooie aankleding en uitmuntende service. Het is een poppenkast die veel geld kost. We zijn altijd een klein bedrijf geweest en kunnen dat niet bieden."

Kwaliteit

De Michelinsterren worden niet toegekend vanwege de entourage of de service. Het gaat enkel om de kwaliteit van het eten: smaak en bereiding. "Toen we de ster in 2012 kregen was dat een onbeschrijfelijk gevoel", zegt Blok terugkijkend. "Je hoort echt bij de top van Nederland." Uiteindelijk koos hij dus toch voor iets nieuws, zonder de druk van een ster.

Er waren wel meer sterrenrestaurants die de afgelopen jaren hun sterren vrijwillig opgaven. En niet de minsten: in driesterrenrestaurant De Leest uit Vaassen werd eind december voor het laatste gekookt. De eigenaren waren naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging en willen ook meer tijd besteden aan hun zoontje.

La Trinité uit Sluis, dat sinds 2010 een ster had, ging vorig jaar verder als brasserie om een gevarieerder publiek te trekken. Ook dat restaurant vond dat er een te duur imago kleeft aan de ster. En in 2018 vroeg topkok Jan Gaastra aan Michelin om zijn ster af te nemen. De druk werd hem te veel, zei hij. Gaastra had maar liefst twintig jaar een ster.