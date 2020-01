We drinken minder koffie, maar wèl steeds betere en duurdere

We zijn sinds 2005 in Nederland minder koffie gaan drinken. In liters gaat het om een daling van pakweg 8 procent. Maar in geld geven we nu juist 20 procent meer uit aan onze favoriete cappuccino, latte macchiato of espresso, blijkt uit cijfers van de Euromonitor.

Koffie is een belangrijk product, ook voor de horeca met soms - volgens kenners - winstmarges van 70 procent. Het is niet voor niks dat de horecabeurs Horecava - die vanochtend in Amsterdam de deuren opent - dit jaar extra veel aandacht schenkt aan koffie, met voor het eerst een heuse Coffee Stage: alle innovaties en koffienieuwtjes op één plek.

"Koffie speelt een belangrijke rol in het leven van velen van ons", zegt Jeroen Veldkamp, ooit tweemaal Nederlands Kampioen Barista. "Voor restaurants, coffeebars en bijvoorbeeld NS-stations is koffie een zeer belangrijke productgroep. Want waar bier, wijn en cocktails pas in de middag en avond relevant worden, is koffie van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat belangrijk. En je kunt er veel winst mee behalen", zegt Veldkamp vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem zetten mensen thuis steeds betere koffie. "En die kwaliteit willen ze ook buitenshuis. Dus als ondernemer móet je mee en goed je best doen om er 2,60 euro of 2,70 euro voor te vragen. In Amsterdam kunnen ze ideeën en inspiratie opdoen."

Volgens horeca-adviesbureau Van Spronsen is de prijs van een gemiddeld kopje koffie op het terras de afgelopen vijf jaar gestegen van 2,20 euro naar 2,46 euro; een prijsstijging van 12 procent.

Gouden business

Ook thuis drinken we steeds duurdere koffie. Uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen blijkt dat we in 2010 620 miljoen euro uitgaven aan koffie in de supermarkt, nu ligt dat al boven de 800 miljoen.

En dat is exclusief de verkoop van de Nespresso-cupjes die alleen via de eigen website worden verhandeld. In de lijst van de 100 grootste retail-webshops in ons land - de Twinkle 100 - stond Nespresso in 2019 op plek 19 met een omzet van 105 miljoen euro.

Hoe verklaart marketing-directeur Erik van Houten die daling in het koffieverbruik? "Vroeger was het gewoonte om thuis of op het werk een hele pot koffie te zetten. Maar ja, heel veel spoelden we vervolgens weg door de gootsteen. Sinds de opkomst van de Senseo (in 2001 bedacht door Douwe Egberts en Philips, red.) wint het koffie zetten per kopje terrein. We verspillen dus minder." Dat geldt ook voor het cupjes-systeem van Nespresso.

'Volumedaling is minder'

Overigens herkent Koffie en Thee Nederland de cijfers van de Euromonitor niet helemaal. Volgens de brancheorganisatie is een daling van 8 procent wel erg veel, zonder overigens te vertellen hoe het dan wel precies zit.

"Volgens ons gaat het om een licht dalende trend. Het blijft lastig, cijfers over de koffiemarkt. Thuis, horeca, tankstations, Ikea: overal wordt koffie verkocht. Volgens ons is er geen goed totaaloverzicht."