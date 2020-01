Emeritus paus Benedictus verbreekt stilte en pleit voor behoud celibaat

Emeritus paus Benedictus XVI roept zijn opvolger paus Franciscus op de regels over het celibaat niet te versoepelen. Franciscus overweegt het priesterschap in het Amazonegebied open te stellen voor 'viri probati', oudere getrouwde mannen van bewezen goed gedrag. De bedoeling is om zo wat te doen aan het grote priestertekort in de regio.

Toen Benedictus in 2013 aftrad, als eerste paus in bijna 600 jaar, beloofde hij dat hij zich niet zou bemoeien met het werk van zijn progressievere opvolger. De afgelopen jaren hield hij zich dan ook vrijwel geheel afzijdig. Dat de voormalige leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn beloofde zwijgen doorbreekt met felle kritiek wordt door experts als zeer uitzonderlijk gezien.

De mogelijke versoepeling van het celibaat is tegen het zere been van veel traditionele katholieken, die vrezen dat het een opmaat is naar de afschaffing ervan. Een van die critici is dus de voormalige paus, die nog altijd binnen de muren van het Vaticaan woont.

'Beproeving'

"Ik kan niet stil blijven!", zou de inmiddels 92-jarige Benedictus schrijven in een boek dat volgende maand verschijnt en waar verschillende internationale media al inzage in hebben gehad. Hij schreef het boek samen met de aartsconservatieve kardinaal Robert Sarah, die wordt gezien als criticus van Franciscus.

Benedictus benadrukt in het boek dat het celibaat van grote betekenis is voor priesters, omdat het ze in staat stelt zich uitsluitend te richten op hun geestelijke taken. Volgens hem "lijkt het onmogelijk om beide roepingen tegelijkertijd te verwezenlijken". Sarah noemt het celibaat "een beproeving, maar ook een bevrijding".

'Geen machtsspelletje'

De verwachting is dat paus Franciscus binnen enkele weken een beslissing neemt over de versoepeling van het celibaat voor afgelegen gebieden met een priestertekort. Kardinaal Sarah en Benedictus zeggen zelf dat hun oproep geen politieke manoeuvre of onderdeel van een machtsspelletje is. Het zou gaan om een boek "in de geest van liefdevolle volgzaamheid aan paus Franciscus".

Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de oproep en de verdere inhoud van het boek.